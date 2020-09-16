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Aktüel Gökyüzünü izlemek isteyenler Erciyes'te buluşacak
Aktüel

Gökyüzünü izlemek isteyenler Erciyes'te buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:37:21 -
Gökyüzünü izlemek isteyenler Erciyes'te buluşacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gökyüzü meraklıları hem gök cisimlerini ışık kirliliğinden uzakta izlemek hem de gökyüzünü fotoğraflamak için Erciyes Dağı'nda buluşacak.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes Kayak Merkezi tarafından 19 Eylül'de "Erciyes Astro Fotoğrafçılık Eğitim Turu" düzenlenecek.

Gökyüzünü merak eden katılımcılar, Kayseri Bilim Merkezi'nde Türkiye'nin en büyük gerçekliği artırılmış planetaryumunda uzman astronomlar eşliğinde gökyüzü eğitimi alıp gezegen ve takımyıldızlarını öğrenecek.

Katılımcılar, astrofotoğrafçılıkla ile ilgili temel teorik bilgiler aldıktan sonra gökyüzünü, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da 2 bin 650 metrede daha yakından tanıma imkanı bulacak.

Samanyolu'nu çıplak gözle izleyecek katılımcılar, gökyüzünü ışık kirliliğinden uzakta fotoğraflayabilecek.

15 kişiyle sınırlı etkinlik ücretli gerçekleştirilecek.

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