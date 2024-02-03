  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li ünlü banka devinden kritik altın tahmini

Bilim insanları beyin için en iyi iki aktivite bu diyerek duyurdu! Büyük sürpriz: bağlantı bunda! İlişkin açıklama

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Meral Akşener için olay açıklama: Doğruya doğru, hoşumuza gitti

İşte depremzedelerin yeni yuvaları! 'Rantsal dönüşüm' diyen utanmazlara gelsin

Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

Oruç sözleriyle büyük tepki toplamıştı! Ümit Özat kime oy vereceğini açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, şeriat meselesiyle ilgili konuştu.

Hangi batılı ülke DEM ile demleniyor? Yabancı vakıfların siyaseti dizaynı!

Tarihin en çok satan otomobilleri! Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Volkswagen, Ford, Fiat dona kaldı... Zirvedeki araç bomba

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan o ülke gaza geldi! Rusya ile 'savaş' açıklaması yaptı
Yaşam Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü ölümden döndü
Yaşam

Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-02-03 23:54:00 -

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, önceki gün özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşıyla birlikte gökyüzünde kahvaltı yaptı. İkinci gösterisi olan çift katlı ranzayla yamaç paraşütü yapmaya çalışırken yere çakılan paraşütçü, ölümden döndü.

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu 32 yaşındaki Hasan Kaval ile arkadaşı, önceki gün paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine kente gelen Kaval ve arkadaşı, kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları, sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.

Kaval’ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ikinci gösterisi ise paramotora bağladıkları çift katlı ranzayla uçmak oldu. Paramotor bir süre gittikten sonra havalanmaya başlamadan devrilerek yere çakılıp parçalandı. Kaval herhangi bir yara almadan kazayı atlattı.

Kar kış demeden Nemrut Dağı'na akın ediyorlar
Kar kış demeden Nemrut Dağı'na akın ediyorlar

Yaşam

Kar kış demeden Nemrut Dağı'na akın ediyorlar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Hatay’da depremin simgesi zeytinlik
İşte Hatay’da depremin simgesi zeytinlik

Yaşam

İşte Hatay’da depremin simgesi zeytinlik

İrlandalı sporcu, Erzincan’da nefes kesti
İrlandalı sporcu, Erzincan’da nefes kesti

Yaşam

İrlandalı sporcu, Erzincan’da nefes kesti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23