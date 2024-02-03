Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü ölümden döndü

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu 32 yaşındaki Hasan Kaval ile arkadaşı, önceki gün paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine kente gelen Kaval ve arkadaşı, kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları, sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.

Kaval’ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ikinci gösterisi ise paramotora bağladıkları çift katlı ranzayla uçmak oldu. Paramotor bir süre gittikten sonra havalanmaya başlamadan devrilerek yere çakılıp parçalandı. Kaval herhangi bir yara almadan kazayı atlattı.