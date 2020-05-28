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Aktüel

Gökyüzünde görülen gök taşının Erzurum’da bulunduğu iddiası

Türkiye’nin doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok kişi tarafından görülen gök taşının Erzurum’da bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:29:17 -
Gökyüzünde görülen gök taşının Erzurum’da bulunduğu iddiası

Türkiye’nin doğu illerinde dün akşam yaşanan ve birçok kişi tarafından görülen gök taşının Erzurum’da bulunduğu iddia edildi. Mantar toplamak için dolaşan bir kişinin, oluşan derin çukurda bulduğu taşların gök taşı ile olan benzerliği dikkat çekiyor.


Dün akşam saat 20.30’dan itibaren gök taşı yağmuru, Türkiye’nin birçok şehrinde görüldü. Gök taşının yaydığı ışık Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz’de bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan, Trabzon, Rize, Artvin illerinin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, başta olmak üzere birçok şehirde de göründü.


Erzurum’un İspir ilçesinde mantar arayan doğa sever Lokman Toptaş, ovanın ortasında oluşan derin çukurun içerisinde taşlar gördü. Çukurun içerisinde bulduğu yaklaşık 3 kilo ağırlığındaki iki parça taşın gök taşı olabileceğini düşündü. Gök taşını internetten araştıran Toptaş, elindeki taşın gök taşına benzediğini fark etti. 2 parça olan taşları muhafaza eden Toptaş, yetkililerle iletişime geçti.


Taşları bulan Toptaş, taşların gök taşına benzediğini ifade ederek, “Mantar için çıktığımız arazide bu taşlara rastladık. Orada bu taşları inceledik. Değişik taşlar olduğu için Erzurum’a getirdik hemen. Dün akşam gök taşı göründüğü için bunların benzerliğinden dolayı gök taşı olabileceğini düşündük. Şimdi yetkililerin incelemesini bekliyoruz. İncelemenin sonrası taşın ne taşı olduğu ortaya çıkacaktır” dedi.

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