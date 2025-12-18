Gökyüzü pembeye boyandı: İngiltere’de nadir “pembe sis” büyüledi

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de sabah saatlerinde yola çıkanlar, başlarını yukarı kaldırdıklarında kendilerini adeta bir film setinde buldu. Gökyüzü alışılmışın dışında, parlak bir pembe ve gül rengine bürünerek görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle ülkenin güneydoğu kesimlerini etkisi altına alan bu “pembe sis”, sosyal medyada da büyük bir fırtına kopardı.

Platformlarda paylaşılan videolarda, gökyüzünün neredeyse Barbie dünyasını andıran tonlara ulaştığı görülüyor. Birçok kullanıcı görüntülerde hiçbir filtre olmadığını özellikle vurgularken, bazıları bu manzarayı yakalamak için uykusundan feragat ettiğini söylüyor.

Met Office (İngiltere Meteoroloji Servisi) uzmanları, bu nadir doğa olayını güneş ışığının atmosferdeki toz veya nem tabakalarından geçişiyle açıklıyor. Yetkililer, ışığın çok sayıda katmandan geçerken mavi tonlarının filtrelendiğini ve geriye sadece kırmızı ile pembe tonlarının kaldığını belirtiyor. Yani bu durum, aslında sabah güneşinin sis tabakasından süzülerek gelmesinden başka bir şey değil. Ancak bu olgunun ortaya çıkması için mükemmel şartların oluşması gerektiği ve bu durumu önceden tahmin etmek neredeyse imkansız olduğu için bu görsel şöleni yakalamak neredeyse tamamen şansa bağlı. Benzer sahneler 2019'da İngiltere'de, geçtiğimiz yıllarda ise Kanada'da kaydedilmişti ve her seferinde izleyenleri aynı derecede büyülemeyi başarmıştı.

SICAK HAVA DALGASI VE YAKLAŞAN RİSKLER

Gökyüzündeki bu renk değişimi her ne kadar hayranlık uyandırsa da, aslında daha büyük bir hava değişiminin parçası olarak görülüyor. İngiltere genelinde yılbaşı öncesi mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden bir sıcaklık hakim. Bazı bölgelerde termometreler 15 dereceyi gösteriyor ve dondurucu soğuklar henüz gerçek anlamda kapıyı çalmadı. Uzmanlar bu durumu, İngiltere’nin hemen üzerinde konumlanan ve oldukça hareketli olan “jet akımı” sistemine bağlıyor. Yüksek irtifadaki bu hızlı hava akımı, sıcak ve nemli sistemleri doğrudan ülkeye taşıyarak Aralık ayını alışılmadık derecede ılık hale getiriyor.

Ancak bu masalsı pembe sisin ardından meteoroloji yetkilileri uyarılarını da sıralıyor. Sis ve kırağıyla başlayan sabahların yerini, ilerleyen günlerde şiddetli yağışlara bırakması bekleniyor. Özellikle Galler ve İngiltere’nin iç kesimlerinde su baskınları ve ulaşım aksaklıkları yaşanabileceği söyleniyor.

Halihazırda ıslak bir dönemden geçen topraklar, yeni yağış dalgasıyla birlikte sel riskini daha da artırıyor. Başka bir deyişle gökyüzündeki bu büyüleyici pembe örtü, aslında daha sert ve yağışlı bir hava sisteminin sessiz habercisi...