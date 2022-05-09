Çin'in Zhejiang eyaletindeki Zhoushan şehrinde gökyüzü kızıla döndü. Tüm dünyanın konuştuğu bu olayın sebebi ise merak ediliyor. Peki, Çin’de neden gökyüzü kırmızı oldu?

Gökyüzü niye kırmızı olur? Çin'de gökyüzü niye kırmızı oldu?

Gökyüzünün rengi kırmızı ve turuncu tonlara büründü. Bu görüntülen kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Söz konusu görüntüler Çin'in Twitter benzeri Sosyal Medya platformu Weibo'da 150 milyondan fazla görüntüleme alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum bulut seviyesinin düşük olması sonucu meydana geldi.

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı.

Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeli, Zhoushan'da havanın sisli ve bulutlu olduğunu ve kırmızı gökyüzünün düşük seviyeli bulutlardan gelen ışığın yansımasından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.