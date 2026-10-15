Göktürk’te yollar dereye döndü: Canlarını yüzerek kurtardılar

İstanbul'da rekor yağışların etkileri sürerken Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te caddeler nehre döndü. Kentin lüks konutlarıyla bilinen semtinde sel sularının yolları nehre çevirdiği bölgede bir grup vatandaşın suyun ortasında kaldığı görüldü. Çamurlu suyun içinde yüzerek ilerlemeye çalışan vatandaşların zor anları dikkat çekti.

Suyun geniş bir alanı kaplaması ve akıntının devam etmesi, bölgede yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Görüntülerdeki vatandaşların sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

FELAKET 3 CAN ALDI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kentte 3 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından Göktürk'te ortaya çıkan manzara da sağanağın yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.