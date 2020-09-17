  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Göktürk ve Uygurlar döneminin gözdesi "Mor Altın"ın asırlık serüveni
Aktüel

Göktürk ve Uygurlar döneminin gözdesi "Mor Altın"ın asırlık serüveni

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:09:52 -
Göktürk ve Uygurlar döneminin gözdesi "Mor Altın"ın asırlık serüveni

İSTANBUL (AA) - Farklı ayar ve tonlarda tüketiciye sunulan, beyaz, açık ve koyu sarı renkli altın takı ve objelere ilişkin detaylı incelemelere yer verilen Edward Hetzel Schafer imzalı "Semerkand'ın Altın Şeftalileri - Göktürkler ve Uygurlar Döneminde Uluslararası Ticaret" adlı çalışmada, her dönemin güçlü ve sağlam yatırım aracı, kadınların gözde takı materyali altının, mor renk alıyorsa, içinde demir olabileceği bilgisi okurla paylaşılıyor.

Serkan Acar'ın Türkçeye kazandırdığı, Selenge Yayınları'ndan çıkan kitap, Orta Çağ döneminde, Asya'daki ticareti gözler önüne sererken ve egzotik hediyeler konusunda da çeşitli ipuçları sunuyor.

900'lü yıllarda, Çin'de yapılan kemerlerde, kıyafet kollarında, taçlarda, şarap kadehlerinde ve diğer ziynet eşyalarında sıklıkla kullanılan, Eski Mısır kalıntılarında da örneklerine bolca rastlanan mor altına dair detaylı bilgilerin de verildiği esere, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabilecek.

Mor altınla ilgili bilgilerin derlendiği eserde, Tutankhamun'un mezarında, üzeri gülkurusu ve mor tabakayla kaplı altın takılar olduğu, genç krallardan birinin terliklerinin üzerinde bu maddeden yapılma rozetlerle saf sarı altın çubukların değişimli kullanıldığı, Kraliçe Tewosret'in tacında ve 11. Ramses'in küpelerinde bulunduğu bilgisi paylaşılıyor.

Mor rengin, altın ısıtıldığında ortaya çıktığı belirtilerek, İskenderiye ve Bizans papirüslerine göre, zaman geçtikçe metallere çeşitli renk ve hafif tonlar verme sanatının Helenistik simyacılara mahsus bir sır olduğu, günümüzde de altının rengi mora dönüyorsa, içinde "demir" metalinin yer aldığı bilgisi eserde aktarılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü çikolata firmasından şoke eden açıklama: Helal değiliz
Dünya

Dünyaca ünlü çikolata firmasından şoke eden açıklama: Helal değiliz

Dünyaca ünlü çikolata firması Nutella, sosyal medya hesabından 'Helal misiniz?' sorusuna skandal bir cevap verdi.
270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı