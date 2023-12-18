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Gündem Göktürk-2 uydumuz 7/24 görüntü aktarıyor... 11 yıl önce uzaya uğurlamıştık: Göktürk-2 dünyayı kaç kez turlamıştır?
Gündem

Göktürk-2 uydumuz 7/24 görüntü aktarıyor... 11 yıl önce uzaya uğurlamıştık: Göktürk-2 dünyayı kaç kez turlamıştır?

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:16:00 - 2023-12-18 16:19:17
Göktürk-2 uydumuz 7/24 görüntü aktarıyor... 11 yıl önce uzaya uğurlamıştık: Göktürk-2 dünyayı kaç kez turlamıştır?

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız Göktürk-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti” ifadesi kullanıldı.

 

 

Milli Savunma Bakanlığı, 11 yıl önce uzaya gönderilen Göktürk-2 uydusunun aradan geçen zamanda dünya etrafında 60 bin tur atarak görüntü çektiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “11 yıl önce bugün uzaya uğurladığımız Göktürk-2 uydumuz, geçen süre içinde dünyanın etrafında 60 bin tur atarak görüntü çekti” ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Göktürk-2 uydusu, dünyanın herhangi bir yerinden coğrafi bir kısıt olmaksızın yüksek çözünürlüklü görüntü kaydedebiliyor. Bunun yanı sıra Göktürk-2 uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Keşif Uydu tabur Komutanlığı personeli tarafından 7/24 komuta ediliyor.

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