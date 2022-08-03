Gökten düşen esrarengiz metal küre ortalığı karıştırdı: 'Üzerinde kod ve anten var'

Tanınmış bir meteorolog, "metal küre"nin ülkenin Veracruz kentinde bir ağacın tepesine düştüğünü söyledi.

Meksika Donanması’nı küreyi incelemeye çağıran Meteorolog Isidro Cano Luna, kürenin gizli bir kodla süslendiğini ve içinde "değerli bilgiler" olabileceğini öne sürdü.

"Hava da haberdir" sloganıyla Meksika televizyonlarında yayın yapan Luna, Facebook’tan paylaştığı gönderilerde metal kürenin akşam 10'da bir ağacın üzerine düştüğünü yazdı.

Hadise ülkenin güneydoğu köşesinde, 600 bin kişiye ev sahipliği yapan Veracruz'daki Lomas del Río Medio semtinde meydana geldi.

Sosyal medyada daima büyük harflerle yazmayı tercih eden meteorolog, "ÇOK SERT BİR PLASTİKTEN VEYA ÇEŞİTLİ METALLERDEN YAPILMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR. BİR ANTENİ DE VAR" ifadelerini kullandı.

VICE’ın aktardığına göre cismin "gökten düştüğüne" tanık olanlar, ses çıkardığını ama ateş görmediklerini belirtiyor.

Meteorolog bunun haftasonu kontrolsüzce Dünya atmosferine giren ve büyük kısmı okyanusa isabet eden Çin roketine ait bir parça olabileceğini tahmin etti:

KİŞİSEL ÖNERİ: UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENENE KADAR ONA DOKUNMAYIN VEYA YAKLAŞMAYIN. RADYOAKTİF OLABİLİR.

Öte yandan Luna’nın diğer gönderileri, hikayeyi giderek ilginç hale getirdi. Cismi donanmanın incelemesi gerektiğini savunan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

KÜRENİN DIŞINDA BİR KOD VAR AMA AÇACAK DELİK VEYA YARIK YOK. BU KÜRELERİN BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA KENDİ KENDİNE AÇILDIĞI VE İÇERİSİNDEKİ DEĞERLİ BİLGİLERİ GÖSTEREN BİR ZAMANLAMA MEKANİZMASI VARDIR.

Küre pazar akşamından beri Veracruz'da ve UFO forumlarında çok popüler bir hikaye haline geldi. Luna’nın şehirde epey tanınması da bunda rol oynadı. Facebook’ta 100 binden fazla takipçisi olan uzmanın önceki yıllarda siyasete atıldığı da biliniyor.

Luna’nın aktarımına göre küre şu anda yetkililer tarafından incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı. Meteorolog, konuyla ilgili son güncellemesinde şu ifadeleri kullandı:

CİHAZ, GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINARAK VE TÜM PROTOKOLLERE UYGUN EKİPMANLI, YÜKSEK EĞİTİMLİ PERSONEL TARAFINDAN ALINDI. OBJE ARTIK VERACRUZ’DA DEĞİL VE NİHAİ HEDEFİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE OLACAKTIR.

Kaynak: Independent Türkçe, VICE