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Göktaş’tan Akit’e ziyaret

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, Yeni Akit Medya Grubu'nun Küçükçekmece'de bulunan genel merkezine nezaket ziyaretinde bulundu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
Göktaş’tan Akit’e ziyaret

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Akit İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ekonominin, katılım bankacılığının geleceğinin konuşulduğu ziyarette Göktaş, Yeni Akit’in Reklam Genel Müdürü Adem Şahin ve Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller’le de sohbet etti. Göktaş, ev sahipliği için Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da Göktaş’a çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
  1. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş
  2. Akit İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  3. Yeni Akit’in Reklam Genel Müdürü Adem Şahin
  4. Yeni Akit
  5. Reklam Genel Müdür Yardımcısı İsa Özgüller
  6. Göktaş
  7. Karahasanoğlu

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