Göksu Çayı’nda balıklar telef oldu

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Kadir Kandemir, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ilçede Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımı devam eden Çetintepe Barajı alanında bulunan Göksu Çayı yatağının devam eden kısmından baraj inşaatında kullanılmak üzere kum alındığını bildirdi. Bu nedenle dere yatağında zorunlu değişikliğe gidildiğini aktaran Kandemir, "Su akışı kesilen alanda akış olmamasından dolayı yer yer küçük su birikintileri oluşmuş olup, bu birikintilerde bulunan balıkların oksijen miktarının da azalmasından dolayı öldüğü tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.