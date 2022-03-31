Göksel Gümüşdağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

İstanbul Başakşehir Başkanı olan Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan vekilidir. İBB Meclisinde 1. Başkanvekili olarak görev yapaneski, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Peki Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ nereli kaç yaşında? İşte Göksel Gümüşdağ'ın hayatı, biyografisi.

Göksel Gümüşdağ kimdir?

10 Ekim 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Göksel Gümüşdağ, Makedonya göçmeni olan bir aileye mensutur. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Göksel Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik'in yönetim kurulu başkanıdır. Siyasete 2002 yılında Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak giren Göksel Gümüşdağ, Küçükçekmece ilçesi Belediye meclis üyeliği, grup başkanvekilliği görevinden sonra 2004'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine ve eğitim, gençlik spor ve kültür komisyonu başkanlığına, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise İBB Meclis'i ikinci başkan vekilliğine seçildi.

Göksel Gümüşdağ ne iş yapıyor?

2014'ten beri Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını 2017 yılında Dursun Özbek'e devreden Gümüşdağ, şimdi İstanbul Başakşehir Spor kulübü başkanlığını yapmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olan Gümüşdağ, Müge Gülbaran ile evli ve 2 çocuk babası.