Gökmen Çiçek kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek'in ataması yapıldı. Peki çişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olan Gökmen Çiçek kimdir? Gökmen Çiçek nereli ve kaç yaşında? Gökmen Çiçek daha önce nerelerde görev yaptı?

Gökmen Çiçek kimdir?

1978 yılında Gebze’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gebze`de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi-Kamu Yönetimi bölümüne başlayan Gökmen Çiçek, 2001 yılında bu okuldan mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığının Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Kaymakam Çiçek sırası ile; Trabzon/Düzköy, İzmir/Beydağ ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 2005-2006 yılları arasında İçişleri bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği; İngilterede, Sheffield Üniversitesinde eğitim aldı. 2007 yılında Sivas’ın Akıncılar ilçesi Kaymakamlığına atanan kaymakamımız buradaki görevinin 2009 yılı ağustos ayında bitmesine müteakip, Erzincan Kemah'a kaymakam olarak atandı. İçişleri Bakanlığının29/08/2011 tarihli ve 2011/646 sayılı müşterek kararnamesi ile Güneysu İlçemize atanan Gökmen Çiçek 13/09/2011 günü itibariyle ilçemizdeki görevine başlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Gökmen Çiçek, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.