GÖKMEN bugün kapılarını açıyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde inşa edilen uzay temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), bugün kapılarını açacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde 200 milyon liralık bütçeyle yapımı tamamlanan GUHEM’in açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılması bekleniyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, merkezin Avrupa’daki en iyi dünyada ise ilk 5 merkezden birisi olma özelliği bulunduğunu söyledi.