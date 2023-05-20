Göklerin yeni hakiminden haber var! Önemli gelişme duyuruldu

Roketsan’ın önemli bir konsepti olarak öne çıkan lazer güdümlü mini füze METE, PAVO Group tarafından geliştirilen Gök Alp Drone sistemi ile ateşlendi.

Roketsan’ın önemli bir konsepti olarak öne çıkan lazer güdümlü mini füze METE, PAVO Group tarafından geliştirilen Gök Alp Drone sistemi ile ateşlendi. Test atışları devam eden lazer güdümlü mini füze METE’nin seri üretimine başlamak için son aşamaya gelindi. 13 kg paylaod kapasitesi, 35 dakika görev süresi ile zorlu hava ve saha koşullarında görev yapabilen Gök Alp, aynı zamanda üzerinde barındırdığı teknolojilerle elektronik harp koşullarından etkilenmeyecek şekilde tasarlandı.

Roketsan tarafından geliştirilen ve yeni nesil 40 milimetre bomba-atar silahları kullanılarak atılabilen lazer güdümlü mini füze sistemi METE, mevcut konvansiyonel bomba-atar mühimmatının sahip olduğu azami menzillin ötesinde etkiye sahip olmasıyla fark yaratıyor. Hafifliği ve küçük boyutu ile mini İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçları (İDA) ve kara araçlarının kulelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlanan METE, tek personel tarafından bomba-atar ile ateşlenebilecek.

İnsansız Hava Aracı konseptine uygun olarak PAVO Group tarafından geliştirilen Gök Alp Drone sistemine entegre edilen METE’nin test atışlarını başarıyla tamamladığını belirten PAVO Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen; “PAVO Group olarak tasarlayıp, ürettiğimiz Gök Alp dronumuzla Roketsanımızın Mete’si göklerde buluştu. METE’nin kullanıldığı ilk platform olan Gök Alp ise hem faydalı yük kapasitesi hem ateşlemeden etkilenmeyen stabil kalma kabiliyetleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle küçük çaplı drone sistemlerinin bu tarzda mühimmatları kullanırken yaşadığı sarsılma ve irtifa kaybetme sorununu ortadan kaldıran Gök Alp Drone sistemi ile yurtdışı pazarında etkin rol oynayacağız” dedi.

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