Siyonist uşağı FIFA yine de sessiz kalır mı? Verme vizeyi as futbolcuya, at topu bakanlığa!
Akit TV’nin gündemin nabzını tutan sevilen programı ‘Manşetlerin Dili’nde bugün ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda bazı ülkelerin futbolcuları, teknik ekipleri ve hatta hakemlere vize verilmemesi, UEFA ve FİFA’nın da bu duruma kayıtsızlığı damga vurdu. Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, tüm spor kamuoyunu ve hukukçuları bu konunun üzerine gitmeye davet ederek “O zaman biz de mesela İstanbul’da yapılacak uluslararası bir futbol turnuvasında rakip takımın as futbolcularına vize vermeyelim. Bakalım o zaman UEFA ve FİFA ise ‘Bizi ilgilendirmez! Bu o ülkenin iç işleri sorunu’ diyecek mi” diye sordu.
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’na, daha başlamadan ev sahibi ülkelerden bazı ülkelerin futbolcularına, teknik ekiplerine ve hatta turnuvada görev alacak olan hakemlere vize verilmemesi damga vurdu.
Akit TV’nin gündemin nabzını tutan Manşetlerin Dili programında bu durum ile uluslararası spor kuruluşları UEFA ve FİFA’nın bu duruma karşı kayıtsızlığı konuşuldu.
Spor dünyasına yakın olmamasına rağmen dünya spor ve hukuk camialarına seslenerek bu durumun üzerine gidilmesi çağrısı yapan Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:
TÜRKİYE YAPSA AYNI TAVRI ALIRLAR MI?
“Düşünebiliyor musunuz? Dünya Kupası maçı yapılacak. Maçta oynayacak futbolculara veya teknik direktöre, teknik ekiptekilere vize verilmiyor. UEFA ve FİFA ise ‘Bizi ilgilendirmez! Bu o ülkenin iç işleri sorunu’ diyor. Benim tepkim ilk aşamada şu oldu: O zaman İstanbul’da düzenlenecek herhangi bir uluslararası futbol turnuvasında diyelim İngiltere’nin as futbolcularına vize vermeyelim. Bakalım EUFA ve FİFA yine bunu ‘Türkiye’nin içişleri sorunu bu” der mi? Dolayısıyla bu durumun üzerinde bütün dünya kamuoyunun da dikkat üzerinde durması gerektiği kanaatindeyim.”
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