Dev turnuva resmen başladı! Meksika ile Güney Afrika açılış maçında sahada!
Tüm dünyanın gözünü diktiği dev organizasyon, ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika ile oynadığı nefes kesen mücadeleyle yeşil sahaya indi. Mexico City Stadyumu'nda oynanan bu tarihi açılış karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.
A Milli Takım'ımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun ilk maçında, Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor.
A Milli Takım'ımızın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun ilk maçında, Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor.
Turnuvanın açılış karşılaşması Türkiye saati ile 22.00'de başladı. Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Meksika: Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Fidalgo, Gutierrez; Alvarado, Jiménez, Quinones.
Güney Afrika: Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Shitole, Adams; Rayners, Foster.
A MİLLİ TAKIM'IMIZ DA SAHNE ALACAK
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran tarihinde başladı ve 19 Temmuz'da sona erecek. Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ımız, ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Avustralya - Türkiye maçı, saat 07.00'da BC Place Vancouver Stadı'nda oynanacak. Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebilecek.
A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ
A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:
14 Haziran
07.00 Avustralya-Türkiye
20 Haziran
07.00 Türkiye Paraguay
26 Haziran
05.00 Türkiye- ABD
Otomotiv
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