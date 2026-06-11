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Dünya Trump'ın 'saldırı' açıklaması sonrası Netanyahu'dan flaş hamle
Dünya

Trump'ın 'saldırı' açıklaması sonrası Netanyahu'dan flaş hamle

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Trump'ın 'saldırı' açıklaması sonrası Netanyahu'dan flaş hamle

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın "İran'a yeni saldırı" açıklamasının ardından daraltılmış güvenlik kabinesini topluyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle akşam yerel saatle 20.00’de bir araya geleceği aktarıldı.

Toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü işgalin yanı sıra ABD'nin İran'a saldırıları ve Tel Aviv yönetiminin atacağı adımların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıklamıştı.

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın talimatıyla dün gece İran'daki çok sayıda hedefe "meşru müdafaa" saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu.

İran basını ise ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

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