Göklerin yeni hakimi envanterde! Bakan Çiftçi T-70 ile havalandı: Yerli devler göreve hazır!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilerek envantere alınan T-70 genel maksat helikopteriyle ilk uçuşunu Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopteri Bakan Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen törenle envantere alındı.

Törenin ardından Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, T-70 genel maksat helikopteriyle ilk uçuşunu EGM Havacılık Daire Başkanlığına yaptı. 2 ATAK taarruz helikopterine uçuşa eşlik etti.

Uçuştan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çiftçi, AKSUNGUR İHA, ATAK taarruz helikopteri ve T-70 genel maksat helikopterinin emniyet ve jandarma teşkilatına katılmasıyla hava filosunun daha da güçlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu teslimatla beraber polis ve jandarma teşkilatımız daha etkin şekilde suç ve suçlularla mücadele edebilecek. Bütün bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası bulunan muhterem Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onun 2004 yılından sonra havacılık teşkilatına vermiş olduğu önem ve destek sayesinde bugünleri görebilmiş olduk, bundan dolayı da son derece bahtiyarız. Aynı zamanda TUSAŞ'a ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına da teşekkür ediyoruz. Bugün gücümüze güç katmış oldular. Ben bugünkü teslimattan dolayı hem jandarma teşkilatımıza, polis teşkilatımıza yeni araçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günlerde, güzel günlerde kullansınlar."

Bakan Çiftçi'ye uçuş sırasında İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da eşlik etti.