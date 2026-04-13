Dikkat çeken araştırma: Psikopat eğilimliler hangi mesleklerde yoğunlaşıyor?

Psikopatik eğilimler ile meslek tercihleri arasındaki ilişkiyi inceleyen yeni bir akademik çalışma, belirli kişilik özelliklerinin bazı iş alanlarında yoğunlaştığını ortaya koydu.

2026 tarihli araştırmaya göre, “antisosyal eğilimler” olarak tanımlanan özelliklere sahip bireyler, sosyal etkileşimin düşük olduğu, daha çok teknik beceriye dayalı mesleklere yönelme eğilimi gösteriyor.

Araştırma, 17 ile 32 yaşları arasındaki 600’den fazla üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların kişilik özellikleri, psikolojide “Karanlık Üçlü” (Dark Triad) olarak bilinen üç temel yapı üzerinden değerlendirildi: psikopati, makyavelizm ve narsisizm.

MEKANİK İŞLER ÖNE ÇIKIYOR

Çalışmanın bulgularına göre psikopati üç alt bileşeniyle birlikte (cesaret, acımasızlık ve dürtüsellik/) “gerçekçi” ve uygulamalı işlere ilgiyle güçlü biçimde örtüşüyor. Bu kategori; mekanikerlik, teknik bakım işleri ve mühendislik gibi alanları kapsıyor.

Araştırmacılar, bu eğilimi “düşük sosyal etkileşim gerektiren ve daha izole çalışma imkanı sunan mesleklerin tercih edilmesi” şeklinde yorumladı. Aynı çalışmada, makyavelist eğilimlerin de benzer şekilde insan odaklı mesleklere karşı belirgin bir mesafe koyduğu tespit edildi.

NARSİSTLER SAHNE ARIYOR

Araştırma, narsisizm ile meslek tercihleri arasında farklı bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Narsistik özellikler taşıyan bireyler, daha görünür ve sosyal etkileşimi yüksek alanlara yöneliyor.

Bu grupta sanat, siyaset, hukuk ve iş dünyası gibi alanlar öne çıkıyor. Araştırmacılara göre narsistik bireyler, “takdir görme ve etki alanı yaratma” fırsatı sunan meslekleri tercih ediyor. Liderlik pozisyonlarına yönelim de bu çerçevede değerlendiriliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri de sağlık alanına ilişkin. Sağlık mesleklerine ilgi duyan bireylerde “cesaret” düzeyinin yüksek olduğu, ancak acımasızlık ve dürtüsellik skorlarının düşük kaldığı belirlendi.

Bu durum, kriz anlarında soğukkanlı kalabilme becerisinin bazı psikopatik özelliklerle yüzeyde benzer görünebileceğini, ancak motivasyonların tamamen farklı olduğunu gösteriyor.

“BAŞARILI PSİKOPATLAR” UYARISI

Araştırmanın en çarpıcı uyarısı ise “başarılı psikopatlar” ve “başarılı narsistler” olarak tanımlanan gruba yönelik. Bu kişiler, yüzeyde sosyal becerileri güçlü ve karizmatik görünerek kurum içinde hızla yükselebiliyor.

Araştırmacılar, bu tür bireylerin üst düzey yönetim pozisyonlarına getirilmesinin risk taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu noktaya ulaştıklarında kontrol edilmelerinin zorlaştığı ve kararlarının kurum içinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

GENEL TABLO NE SÖYLÜYOR?

Araştırma, kişilik özellikleri ile meslek seçimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyarken, tek başına belirleyici bir faktör olmadığını da vurguluyor. Bulgular, özellikle işe alım ve terfi süreçlerinde kurumların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

Sonuç olarak çalışma, meslek tercihlerini yalnızca beceri ve eğitimle değil, aynı zamanda kişilik yapılarıyla birlikte değerlendiren daha kapsamlı bir yaklaşımın önemini ortaya koyuyor.