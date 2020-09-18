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Spor Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Spor

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:28:23 -
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkardı.

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