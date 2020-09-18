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Spor Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçirildi
Spor

Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:04:50 -
Gökhan Töre sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan Töre, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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