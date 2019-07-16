Gökhan Töre resmen imzaladı! Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer harekâtı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre'nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.

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