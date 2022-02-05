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Spor Gökhan Töre için karar verildi
Spor

Gökhan Töre için karar verildi

Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda Gökhan Töre ile yolları ayırması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 08:54:00 -
Gökhan Töre için karar verildi

Beşiktaş'ta Gökhan Töre, sergilediği kötü performansla sık sık eleştiri konusu oldu. Bu sezon hiç gol ve asist katkısında bulunamayan Gökhan Töre'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor.

Bu sezon resmi maçlarda 16 kez şans bulan Gökhan Töre, 327 dakika sahada kalırken gol ve asist yapamadı. Sadece 2 maçta 11'de yer alan Töre, golle en son 9 ay önce buluşmuştu. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu kötü performansıyla sık sık eleştiri konusu oldu.

Beşiktaş'ın 2014 yazında 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rubin Kazan'dan kadrosuna kattığı Gökhan Töre, son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a bedelsiz olarak gönderilmiş 2020 yazında bonservissiz bir şekilde tekrar transfer edilmişti. Beşiktaş'ta dibi gören performansıyla dikkat çeken 30 yaşındaki Gökhan Töre ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

Kaynak: Star.com.tr

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