Gökhan Töre formayı giydi!
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.16 Temmuz 2019 Salı 23:53
Sarı-siyahlı kulüp, 27 yaşındakiGökhan Töre'yi transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
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