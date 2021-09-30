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Dünya Gökhan Özoğuz'un Türkiye'yi karalayan yeğenine piyango vurdu
Dünya

Gökhan Özoğuz'un Türkiye'yi karalayan yeğenine piyango vurdu

CHP yandaşı Gökhan Özoğuz'un Türkiye'yi karalayan kuzeni Aydan Özoğuz'un Almanya Federal Meclisi Başkanı olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:19:00 - 2021-09-30 14:35:45
Gökhan Özoğuz'un Türkiye'yi karalayan yeğenine piyango vurdu

Almanya’da seçimler tamamlandı. Ancak kulislerde kimin başbakan, kimlerin bakan olacağının yanı sıra meclis başkanının da kim olacağı konuşuluyor.

Almanya Parlamentosu başkanlığına aday olan isimler arasında Almanya'nın ilk uyum bakanı olan Türk asıllı Aydın Özoğuz yer alıyor.

Der Tagesspiegel gazetesi mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SPD’li kaynaklara dayanarak verdiği haberde, meclis başkanlığı için Aydan Özoğuz’un isminin geçtiğini belirtti.

12 yıldır SPD’de milletvekili olan Aydan Özoğuz, bir dönem Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yaptı.

Aydan Özoğuz, seçilmesi durumunda Federal Meclis’teki ilk Türk kökenli meclis başkanı olacak.

Gökhan'ın kuzeni

Bulduğu her fırsatta Türkiye'yi karalayan Aydan Özoğuz, CHP yandaşlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz'un kuzeni.

Özoğuz bakanlığı döneminde Türkiye'yi karalayarak şu ifadeleri kullanmıştı.

"Türkiye’nin bu kadar hesap edilemez duruma geleceğini tahmin edemezdim. Başkaları keyfi tutuklanırken nasıl rahatsız olmadan Türkiye’de tatil yapılabilir"

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