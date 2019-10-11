Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı

Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermediği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Siz uyuyordunuz"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, "Operasyonun ilk saatlerinde attığım tweet i görmeden, bugün kalkmış"destek yok mu ordumuza" diyen yaftacı kumpasçı, bazı sahte hesaplar; "SİZ UYUYORDUNUZ" ben ilk Tweet i atarken . Okumadan Sallayın. Biz çıkarsız sevenleriz Ülkemizi kendinizle karıştırmayın!" dedi.

Savaşa 'Hayır' dedi

Gökhan Özoğuz, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra, "Askerimiz gidiyor veya gitmiyor, kararı biz vermiyoruz! Keşke verebilseydik ve hiçbir taraftan kimse zarar görmese ve #savaşahayır olsaydı. Fakat verilen karar bu ve şartlar bunu gerektiriyorsa. Öyle veya böyle Asker gidiyorsa. Ben her zaman karşılıksız giden Askerin yanındayım!" ifadelerini kullanmıştı.