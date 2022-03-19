Gökhan Keser kimdir? Gökhan Keser Mustafa Keser’in oğlu mu?

Gökhan Keser 1987 doğumlu. İzmir’de dünyaya gelen Keser aslen Rizelidir. Ünlü isim 14 yaşında modellik kariyerine başlamıştır. Gökhan Keser, son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.

2006 yılında Atv'de yayınlanan Selene dizisinde Burak hoca karakterine hayat verdi. 2008 yılında Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulundu. 2008 yılında "Hepsi" grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde rol aldı.

Gökhan Keser, Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" şarkılarının kliplerinde yer aldı. Ayrıca 3. Albümü "Konuşmadığımız Şeyler Var"ın vokallerinde de yer aldı. Nisan 2011 yılında "Sıla" ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı "Hadi Ordan" adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik kariyerindeki ilk işini gerçekleştirdi.

Gökhan Keser, 2012 yılının ocak ayında albüm çıkardı.Albümün, sözü Gökhan Keser ve Sıla Gençoğlu'na bestesi Gökhan Keser'e ait olan çıkış şarkısı ve klibi "En Kötü Günümüz Böyle Olsun" sosyal medyada da büyük beğeni topladı. 2014 yılında ikinci single çalışmasını çıkardı.

Gökhan Keser, Mustafa Keser’in oğlu mu?

Gökhan Keser ile Mustafa Keser akraba değildir. Sanatçı Mustafa Keser’in çocukları: Yunus Emre Keser, Emrah Keser, Emre Kese’dir.