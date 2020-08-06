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Spor

Gökhan Gönül resmen Fenerbahçe'de! İlk açıklama geldi

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül eski takımına geri döndü. Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün tekrar sarı lacivertli formayı giyeceğini açıkladı. Gökhan'ın yeni formasıyla ilk görüntüleri de yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:31:00 -
Gökhan Gönül resmen Fenerbahçe'de! İlk açıklama geldi

Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, sezonun ikinci transferini de bitirdi. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ta forma giyen eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp yapılan resmi açıklamada anlaşmanın 1+1 yıllık olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, çubuklu formayla 6 kupası bulunan ve 4 yıl sonra Samandıra'ya geri dönen Gökhan Gönül'ün transferini şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül."

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