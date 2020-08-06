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Spor

Gökhan Gönül hangi takıma transfer oldu? Beşiktaş'tan ayrılan Gönül...

Gökhan Gönül hangi takıma transfer oldu? Beşiktaş'tan ayrılan Gönül'ün son dakika haberleri merak konusu haline geldi. Sevenleri tarafından araştırılan haberleri, Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olduğunu konuşuyor. Peki ama Gökhan gönül Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Gönül hangi takıma girdi? İşte son durum...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:14:00 -
Gökhan Gönül hangi takıma transfer oldu? Beşiktaş'tan ayrılan Gönül...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübünde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarlarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası, bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

Savunmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 sezonda çıktığı 142 resmi maçta 9 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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