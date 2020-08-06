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Spor

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye dönmenin mutluluğunu yaşıyor:

"Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:02:25 -
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye dönmenin mutluluğunu yaşıyor:

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna kattığı Gökhan Gönül, kendisini Gökhan Gönül yapan takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, ailesinden bir süre uzak kalmış, sonunda yuvasına geri dönen biri olarak duygularını anlatmanın zorluğunu yaşadığını belirterek, "Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm." dedi.

Kendisini tekrar sarı-lacivertli renklere bağlayan kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluyla Emre Belözoğlu'na teşekkür eden Gökhan, "Adım sosyal medyada dolaşırken birçok insan 'jübilesini yapmaya geliyor' diyor. Başkanımıza da bunu söyledim. İnşallah futbolu bırakmaya karar verdiğim gün, jübilemi burada yaparım ama gelişimin amacı jübile yapmak değil. Kazanılacak şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'de daha önce 9 yıl futbol oynadığını hatırlatan Gökhan, "A'dan Z'ye bütün taraftarımız bu forma için neler yapabileceğimi çok iyi biliyor. Yine aynı Gökhan'ı tekrar izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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