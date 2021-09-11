Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra nereli kaç yaşında? Gökhan Çıra ne iş yapıyor?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde dünyaya geldi. Fatsa Yaşamspor'da futbol kariyerine başlangıç yaptı. Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla yer alan Çıra, 2014 yılında Galatasaray 19 yaş altı futbol takımına girdi.

Gökhan Çıra, futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. 2014 yılında Galatasaray 19 yaş altı futbol takımına seçildi. 2014-2015 sezonunda, Galatasaray forması altında 23 lig maçına çıktı ve 5 gol kaydetti. Yine bu sezonda UEFA Gençlik Liginde forma giyme şansı verildi. Bu ligde Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund'un 19 yaş altı takımlarına karşı toplamda 4 maçta forma giydi. 2015 yılında Galatasaray 21 yaş altı futbol takımına geçti. 2015-2016 sezonunda ise 26 lig maçında forma giyip, 3 gol kaydetti. Galatasaray altyapısı altında iki sezon geçirdikten sonra takımdan ayrıldı.

Beylerbeyispor

22 Ağustos 2016 tarihinde 3. Lig takımı Beylerbeyi'a transfer olarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2016-2017 sezonunda Beylerbeyispor forması altında 1 kez Türkiye Kupası maçında olmak üzere 33 resmi lig maçına çıktı ve Altay takımına karşı 6-1 yenildikleri maçta takımının ve kendisinin tek golünü kaydetti.

Diyarbekirspor

Gökhan Çıra 21 Ağustos 2017 tarihinde, 3. Lig takımı Diyarbekirspor'a 3 yıllık sözleşmeyle transfer oldu. Bu takımda kadroya girme şansı bulamadı. 1 kez Türkiye Kupası maçı olmak üzere sadece 3 lig maçında forma giyebildi. 2 Eylül 2019 tarihinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Muğlaspor

Çıra, Ocak 2018 tarihinde 3. Lig takımı Muğlaspor ile sözleşme imzaladıı fakat forma giyemedi ve takımdan ayrıldı.

Tuzlaspor

Son resmi maçını 2 sene evvel Diyarbekirspor forması altında yapan Gökhan Çıra, Temmuz 2019 tarihinde, 2. Lig takımı Tuzlaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2019-2020 sezonunda sadece 4 lig maçında oynama şansı buldu. 9 Ekim 2019 tarihinde ilk kez forma giydiği maçta Niğde Anadolu takımına karşı 1 asist kaydetti ve maçı kendi sahalarında 2-0 kazandılar. Türkiye Kupası'nda ise iki maçta forma giydi.

Gökhan Çıra ne iş yapıyor?

Son olarak 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'un formasını giyen ve özel işlerinin yoğunluğundan dolayı henüz 24 yaşında futbolculuk kariyerine son veren Gökhan Çıra'nın, Eylül 2020'de 3. Lig'de yer alan Bayrampaşa SK takımının asbaşkanlık görevine getirildiği açıklanmıştır. 23 Ocak 2021 tarihinde İnstagram hesabından Bayrampaşaspor kulübünün yarısına ortak olduğunu açıkladı.