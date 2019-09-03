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Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği ile zirveye taşıyacağız”

Samsunspor’da yeni transfer Gökhan Alsan, “Bu kulüp bulunduğu kulübü kesinlikle hak etmiyor.

03 Eylül 2019 Salı 17:16
Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği ile zirveye taşıyacağız”

Samsunspor’da yeni transfer Gökhan Alsan, “Bu kulüp bulunduğu kulübü kesinlikle hak etmiyor. Kısa süre içerisinde layık olduğu yere takımı el birliği ile taşıyacağız” dedi.


Transferin son gününde Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Alsan, bugün basının karşısına çıktı. Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Direktör İrfan Buz ve oyuncu Gökhan Alsan katıldı.


Zorlu bir transferi gerçekleştirdiklerini belirten Mustafa Aztopal, “Transferin son günü dündü. Bugün bir imza töreni değil, basın toplantısı düzenliyoruz. Transferin son oyuncusu Gökhan. Çok değerli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Çok meşakkatli bir transferi süreciydi. Hocamızın özellikle çok istediği, bizim de listemizin en tepesinde yer alan fakat zor gibi gözüken bir transferdi. Dolayısıyla bu transferi bitirmenin bir mutluluğu ve keyfi var. Yorgunluk da var. Biz bu transferi bitirirken yorulduk. Başkanımız İsmail Uyanık büyük çaba sarf etti. Yüksel Yıldırım büyük fedakarlık gösterdi. Bizler de elimizden gelen çalışmayı yaptık ve Gökhan Alsan’ı bünyemize kattık. Şampiyonluk yolunda çok değerli bir oyuncuyu bünyemize katmaktan son derece mutluyuz. İmza atmıyoruz çünkü resmi olarak dün transfer sezonu kapandı” dedi.


Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Gökhan Alsan ise, “Büyük Samsunspor camiasına katıldığım için çok mutluyum. Zor bir transfer oldu. Transferde emeği geçen başta başkanımıza, hocamıza ve herkese teşekkür ediyorum. Bu kulüp bulunduğu kulübü kesinlikle hak etmiyor. Kısa süre içerisinde layık olduğu yere takımı el birliği ile taşıyacağız. Kesinlikle adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Saha dışında hocamız nasıl hırslı ve azimliyse ben de saha içerisinde o şekildeyim. En kısa sürede hazır olacağım. Ben aslında ikinci lige gelmedim. Bu kulüp hak ettiği yerde değil. En kısa sürede takımı üst tarafa çıkarmaya çalışacağız” diye konuştu.


Gökhan Alsan’ın çok azimli ve hırslı bir oyuncu olduğunun altını çizen Teknik Direktör İrfan Buz, “Ben her şeyden önce çok mutluyum. Önemli bir transfer yapıldı. Öncelikle İsmail Uyanık, Yüksel Yıldırım, Mustafa Aztopal ve ekibi önemli bir transferi tamamladı. Benim de çok istediğim ve mutlu olduğum bir transfer. Gökhan Alsan’ı gerçekten tanımak gerekiyor. Gökhan Alsan, birkaç senedir takip edip, bünyeme katmak istediğim bir oyuncuydu. Hem yapısı itibariyle bizim sistemimize uyan azimli, hırslı, ısıran, takımına saha içerisinde liderlik yapabilen bir oyuncu. Saha dışında da iyi bir aile babası. Önemli bir kişilik. Bize çok büyük katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Bu transferin gerçekleşmesini çok istedim. Bize büyük katkı sağlayacaktır. İyi ki geldi. Aldığımız oyuncu Süper Lig’den geliyor. Bütün hazırlık dönemini geçirmiş, kadro içerisinde bulunmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada fiziksel bir adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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