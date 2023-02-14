Gökçek’ten Orkun Işıtmak tepkisi: Gereği mutlaka yapılmalı
Gezi eylemleri ‘polisler orada öldürün lan’ diyen Orkun Işıtmak’ın ceza almadan ortalarda gözükmesine Melih Gökçek tepki gösterdi.
Orkun Işıtmak’ın gezi eylemleri sırasında yaptığı ‘polisler orada lan öldürelim’ sözlerini hatırlatan Melih Gökçek, “Bu devlet ve polis düşmanına bu videosuna rağmen bir şey yapılmamış ve ortada dolaşıyorsa savcılığa açık suç duyurumuzdur yakalanmalı ve gereği mutlaka yapılmalıdır.” Yorumunda bulundu..
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