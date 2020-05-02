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Gökçek'ten kritik iddia! Mansur Yavaş işçileri bu yüzden mi yolladı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın Ramazan ayında Halk Ekmek'ten 19 işçiyi ücretsiz izne çıkarmasıyla ilgili kritik bir iddiada bulundu. Gökçek, Halk Ekmek'teki rezaletleri ihbar ettikleri düşünüldüğü için işçilerin ücretsiz izne gönderildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:44:00 - 2020-05-02 20:46:40
Gökçek'ten kritik iddia! Mansur Yavaş işçileri bu yüzden mi yolladı?

yeniakit.com.tr Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın Ramazan ayında Halk Ekmek'ten 19 işçiyi ücretsiz izne çıkarmasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'nın tavanları küf tutmuş Halk Ekmek fabrikasının görüntülerini paylaşmıştı. Paylaşımlarda tavanlardaki küflerin ekmeklerin üzerine düştüğü, kuş pislemiş ekmek kasasıyla sevkiyata devam edildiği belirtilmişti.

"Halk Ekmek'teki rezaletleri ihbar ettiler diye..."

Halk Ekmek'le ilgili skandalların ortaya çıkmasının ardından Ramazan ayında 19 işçinin ücretsiz izne gönderildiği öğrenildi.

Bunun üzerine paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Halk Ekmek'teki rezaletleri ihbar ettikleri sanıldığı için işçilerin ücretsiz izne gönderildiğini iddia etti.

Gökçek, "Halk Ekmek'teki rezaletleri ihbar ettiler diye (Ki külliyen yalan, bu çocuklardan hiçbiri ihbar yapmadı), 19 çalışanı ücretsiz izne çıkarttınız. Kapıya aşağıdaki el yazısı afişi astırdınız." ifadelerini kullanarak, "Şov yapıp Twitter'da ilan yaptınız. Hadi size ihbar ediyorum. Zulmü durdurun da görelim." çağrısında bulundu.

İşte Gökçek'in konuyla ilgili tweeti:

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