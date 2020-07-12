Gökçek’ten İmamoğlu’na Ayasofya çağrısı

Melih Gökçek Ayasofya kararı sonrası bir açıklama yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Ekrem Ayasofya için senden hala çıt yok... İşe en çok yunanlılar tepki koyuyor... Bi de bakıyorum sen.. Ne tesadüf değil mi? @ekrem_imamoglu” diyerek İmamoğlu’na açıklama çağrısı yaptı.