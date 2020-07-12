  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Gökçek’ten İmamoğlu’na Ayasofya çağrısı

Ayasofya’nın müzeden camiye çevirilmesi sonrası bir açıklama yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Melih Gökçek çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 00:15:00 - 2020-07-12 00:20:45
Gökçek’ten İmamoğlu’na Ayasofya çağrısı

Melih Gökçek Ayasofya kararı sonrası bir açıklama yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Ekrem Ayasofya için senden hala çıt yok... İşe en çok yunanlılar tepki koyuyor... Bi de bakıyorum sen.. Ne tesadüf değil mi? @ekrem_imamoglu” diyerek İmamoğlu’na açıklama çağrısı yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı