Gökçek'ten çok sert sözler: İçimizde gafiller olabilir

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hakan Karaduman için sert sözler sarf etti.

Cumhur İttifakına aykırı söylemleri nedeniyle görevden alınan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman için Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek tepki gösterdi. Gökçek, sosyal medya üzerinden, Hakan Karaduman’a yüklenerek 'Gafil' söyleminde bulundu.

"İttifak candır"

Melik Gökçek, Cumhur İttifakını hedef alan söylemlere tepki gösterdi. "İttifak candır. Bu seçim sadece belediye başkan ve meclisini seçmek değildir. Devletin bekası için Cumhur'un yaşaması şarttır. FETO, CHP, İYİ Parti, HDP, illegal gruplar ve PKK'nın söylemleri farklı da olsa amaç cumhur ittifakını yıkmaktır.” diyen Gökçek, ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Melih Gökçek: "Cumhur ittifakını bozmak için içimizde gafiller olabilir"

Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamalara şu şekilde devam etti:

"İttifak candır. Bu seçim sadece belediye başkan ve meclisini seçmek değildir. Devletin bekası için Cumhur'un yaşaması şarttır. FETO, CHP, İYİ Parti, HDP, illegal gruplar ve PKK'nın söylemleri farklı da olsa amaç cumhur ittifakını yıkmaktır. Masum söylemler bu gerçeği örtemez. Cumhur ittifakını bozmak için içimizde gafiller olabilir. Ama bu ittifakın iki lideri, bu ittifakın bekası için kararlıdır ve gereken yapılmaktadır... İşte sayın cumhurbaşkanımızın tavrı ve de sayın devlet bahçelinin tavrı. Bu gün hande Fırat’ın programında bazı medya mensupları benim ittifaka desteğimi çektiğimi söylediler. Hangi medya mensubuna ittifaktan desteğimi çektiğimi söylemişim? İttifaka desteği çekmek ihanettir. Bütün Türkiye'de ve Ankara’da inşallah zafer Cumhur İttifakı’nın olacaktır."