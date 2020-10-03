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Gündem Gökçek'ten çarpıcı soru: Bu kadarı hiç tahmin edilebilir miydi?
Gündem

Gökçek'ten çarpıcı soru: Bu kadarı hiç tahmin edilebilir miydi?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2 yıldır kullanılmakta olan İSPARK katlı otoparkını hizmete açtığını bildiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:53:00 -
Gökçek'ten çarpıcı soru: Bu kadarı hiç tahmin edilebilir miydi?

Geçtiğimiz günlerde Hacıosman Park Ormanı'nın ismini değiştirerek açılış töreni yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa da Merter'de 2 senedir kullanılmakta olan 900 araçlık İSPARK katlı otoparkını hizmete açtıklarını bildirdi.

Duruma, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi.

Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir belediye başkanı bu kadar mı beceriksiz olur?" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'na, "Ya 1,5 yıldan beri kendin yapıp kendin açacağın tek bir tesisin yok mu?" sorusunu yönelten Gökçek, "Bir adamın bu kadar boş olacağı hiç tahmin edilebilir miydi? Ankara ve İstanbul çapsızlıkta yarışıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Yüksel

Biz Nurettin Sözeni gördük. Görmeyen nesil süremi seçtiydi
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Vahap Kalyoncu

Vallaha Ankarayı bilmem ama İstanbul çapsızlıkta lider fakat adam işini reklamla yürütüyor.
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