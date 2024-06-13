Gökçek’in ‘Mansur Yavaş’ iddiası kulisleri hareketlendirdi! AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

Gökçek, Mansur Yavaş’ın İyi Parti Milletvekili Yüksel Arslan, CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile bu konuda çalıştığını anlattı. Yavaş’ın AK Parti’den aday olma hayaline ilişkin iddia, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Partili ve MHP’li tabanda olumsuz karşılanırken, akit’e konuşan siyaset bilimciler de Mansur Yavaş’ın siyasi ikbal için AK Parti’ye yanaşmaya çalışabileceğini, ancak özellikle AK Parti ve MHP’li seçmenlerin buna sıcak bakmasının imkansız olduğuna dikkat çekti.

SAD Araştırma Başkanı, Siyaset Bilimci Sadullah Özcan, “Gökçek, hem iktidarla, hem muhalefet partilileriyle etkileşim içinde olduğu bilinen önemli bir isim. Yavaş, kuşkusuz Ekrem İmamoğlu ile birlikte potansiyel cumhurbaşkanı adayı. Son dönem siyasi manevraları ve toplumun hoşuna gidecek toplumsal diyaloğa olumlu yaklaşan Özgür Özel’in de bu potaya girme ihtimali de söz konusu olabilir. Görünen o ki, Cumhurbaşkanlığına yönelik hazırlıklar, farklı mahfillerde 2028’e kalmadan hareketleneceğe benziyor. Sadece siyasi partiler açısından değil, aynı zamanda farklı siyasi bloklar arasında da pozisyon alma çabaları artıyor” dedi.

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise şunları söyledi: “Mansur Yavaş’ın siyasi zikzakları ortadayken Cumhur İttifakı partilerinde kabul görmesi mümkün değil. Cumhur İttifakı ilkeleri, ideali olan bir birliktelik. Mansur Yavaş’ın böyle bir çabası varsa şaşırmam ama böyle bir şeyin Cumhur İttifakı tabanında karşılık bulacağına ihtimal vermiyorum. Fakat Cumhur İttifakı tarafından kendisine bırakın yeşil ışığı, sarı ışık yakılsa bile dokuz takla atarak gider. Onun için koltuk olsun da kim verirse versin. Önemli olan koltuk. DEM Parti’nin desteğiyle koltuklarda oturanların Cumhur İttifakı’nın misyonunu taşıması mümkün değildir”

Melih Gökçek’in dile getirdiği iddiaları aktararak görüşünü sorduğumuz Mansur Yavaş ise sorumuza cevap vermedi.

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