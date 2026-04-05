"Abdülhamid Han Düşmanlığı Bitmiyor": Mustafa Armağan’dan Bornova Belediye Başkanı’na Sert Tepki!

Mustafa Armağan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede, park açılış tarihini kasten 27 Nisan’a denk getirdiklerini övünerek anlatmasını "saygısızlık" olarak nitelendirdi. 27 Nisan tarihinin rastgele seçilmediğini vurgulayan Armağan, bu tarihin 2007 yılındaki e-muhtıra ile de benzerlik taşıdığını belirterek, "Bu tarih seçimiyle 'Vaktiyle Sultanı indirdiğimiz gibi bugün de sizin seçtiğiniz iradeyi indiririz' mesajı verilmek isteniyor" dedi.

"Kendi Değerine Düşman, Batı’ya Hayran Nesiller"

Yazısında Türkiye’deki eğitim sisteminin ve tarih anlayışının sonuçlarını sorgulayan Armağan, Osmanlı Devleti’ne ve özellikle Sultan Abdülhamid’e yönelik bitmek bilmeyen öfkenin sosyolojik bir operasyon olduğunu savundu. İngiliz, Fransız veya Yunan düşmanlığının neredeyse kalmadığını, ancak kendi ecdadına düşman nesiller yetiştirildiğini belirten Armağan, şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Nasıl olduysa biz devletimizi parçaladıktan sonra ülkemizi işgal edenlere değil de Osmanlı’ya düşman nesiller yetiştirebildik? Bu, sömürgecilerin bile kolay başaramayacağı bir beyin ameliyatıdır."

Ahmed Besim Paşa Örneği: "Ecdadın Başarısından Bile Rahatsızlar"

Armağan, Osmanlı döneminde bilim ve teknik olmadığını iddia edenlere, 1902 yılında ilk savaş gemisi buhar makinesini tasarlayan Ahmed Besim Paşa örneğiyle cevap verdi. Bu tür başarıların bile "uydurma" denilerek küçümsendiğini ifade eden yazar, "Kendi değerlerimizi yerin dibine batırmak bir mantık haline gelmiş. Kendi tarafını koruyup kollayan bir nesil yerine, düşmanını öven bir kitle türetilmiş" dedi.

"Abdülhamid’e Tan Edenlerin Akıbeti Hayırlı Olmaz"

Sultan Abdülhamid’in 33 yıl boyunca devasa bir coğrafyayı ayakta tuttuğunu hatırlatan Mustafa Armağan, tarihte Sultana dil uzatanların siyasi akıbetlerinin hep hüsranla bittiğini savundu. Meral Akşener’in geçmişteki açıklamalarını örnek gösteren Armağan, yazısını şu uyarıyla noktaladı:

"Sultana ve onun inşa etmek için çırpındığı değerlere tan edenlerin akıbeti hayırlı olmaz. Tecrübeyle sabittir. Biz 27 Nisan şifresini kullanarak kin kusanları affetmiyoruz, tarih de affetmeyecek!"

