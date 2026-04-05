Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!
Babasının izni olmadan aldığı otomobille yola çıkan A.H, kendisini durdurmak isteyen polislere çarpıp kaçtı. Olay nedeniyle 2 polis memuru yaralandı.
Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı.. Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 17 yaşındaki A.H., babasından gizli arabayı kaçırdı. Polisler, otomobille makas atan A.H.’yi durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan A.H. kaçınca polis ekipleri de peşine düştü.
POLİSLERE ÇARPTI Takip sırasında A.H. kullandığı otomobille, motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu, devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.
POLİSLERE İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan polisler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
520 BİN LİRA CEZA UYGULANDI Kaçan A.H. ise Karaziyaret Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.’nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi. A.H.’ye drift, makas atma, ‘dur’ ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmadan toplamda 520 bin lira ceza uygulandı.
BABA ŞİKAYETÇİ OLDU Öte yandan, A.H.’nin babasının da 3 gün önce polis merkezine giderek oğlunun kendisinden izinsiz olarak aracını aldığı yönünde şikayetçi olduğu belirlendi. /
