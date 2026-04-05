Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!

Babasının izni olmadan aldığı otomobille yola çıkan A.H, kendisini durdurmak isteyen polislere çarpıp kaçtı. Olay nedeniyle 2 polis memuru yaralandı.

Foto - Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı.. Erkenez Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 17 yaşındaki A.H., babasından gizli arabayı kaçırdı. Polisler, otomobille makas atan A.H.’yi durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan A.H. kaçınca polis ekipleri de peşine düştü.

Foto - Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!

POLİSLERE ÇARPTI Takip sırasında A.H. kullandığı otomobille, motosikletli polislere çarpıp kaçtı. Çarpma sonucu, devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Foto - Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!

POLİSLERE İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan polisler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Foto - Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!

520 BİN LİRA CEZA UYGULANDI Kaçan A.H. ise Karaziyaret Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. A.H.’nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği belirtildi. A.H.’ye drift, makas atma, ‘dur’ ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmadan toplamda 520 bin lira ceza uygulandı.

Foto - Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz çocuk dehşet saçtı! İki polis ölümden döndü!

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU Öte yandan, A.H.’nin babasının da 3 gün önce polis merkezine giderek oğlunun kendisinden izinsiz olarak aracını aldığı yönünde şikayetçi olduğu belirlendi. /

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti
Gündem

Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti

Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti'den istifa etti.
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!
Gündem

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’deki yolsuzluk yargılamaları üzerinden CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü kaleme aldı. Aylardır "du..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
