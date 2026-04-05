Akıllara durgunluk veren iş ilanı: 43 bin euro maaş verecekler!
İngiltere'de verilen bir iş ilanı kısa sürede gündem oldu. 43 bin euro maaş teklif edilen iş için tek şart 'kötü fotoğraf çekebilme' becerisine sahip olmak.
Sosyal medyada hızla yayılan sıra dışı bir iş ilanı, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İzlanda merkezli bir havayolu şirketine ait olan ilan, alışılmış iş fırsatlarını unuttururken hem yüksek maaşı hem de ilginç şartıyla dikkatleri üzerine çekti.
İzlanda'nın havayolu şirketi, ülkenin doğal güzelliklerinin o kadar büyüleyici olduğunu kanıtlamak istiyor ki, "burada en kötü fotoğrafçı bile harika kareler yakalayabilir" mottosuyla yola çıkıyor.
Kampanya kapsamında seçilecek şanslı kişi, İzlanda'nın el değmemiş doğasını, şelalelerini ve volkanik manzaralarını 10 gün boyunca keşfedecek.
ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI Bu seyahat sadece ücretsiz bir tatilden ibaret değil. Seçilen katılımcıya; gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama ve tüm seyahat masraflarına ek olarak, üreteceği içerikler karşılığında tam 43 bin euro (yaklaşık 1.9 milyon TL üzerini bulan) bir ödeme yapılacak.
ARANAN EN ÖNEMLİ ŞART FOTOĞRAF KONUSUNDA YETENEKSİZ OLMAK
Adayların yeteneksizliklerini kanıtlayan altı soruyu yanıtlamaları bekleniyor.
Ayrıca şansını artırmak isteyenler, neden "en kötü" aday olduklarını anlatan 60 saniyelik kısa bir video ile başvurularını güçlendirebiliyor.
Çünkü Icelandair adlı havayolu şirketi, İzlanda'nın büyüleyici manzaralarının "en kötü fotoğrafçıların bile" etkileyici kareler yakalayabileceğini göstermek istiyor.
