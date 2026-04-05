CHP tepeden tırnağa pisliğe batmış! Rüşvetçilerin başı Özel

Buğra Kardan İstanbul

Tüm mesaisini partisinde dönen hırsızlık, yolsuzluk skandallarını perdelemek için harcayan CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’in de şaibelere bulaşan belediye başkanlarından aşağı kalır yanı olmadığı anlaşıldı. Özel’in adına kayıtlı Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşümünün Uşak Belediyesi’nin kasasından yapıldığı resmi belgelere yansıdı. Araç için 898 bin lira ve 6 milyon 856 bin lira olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin lirayı bulan iki ayrı fatura kesildiği belgelendi. İncelemelerde VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Diğer aracın ise Özel adına kayıtlı olduğunun saptanması dosyada en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı. İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem “Yetki yok” uyarısı verdi. Ancak gizlenen kayıt açıldı ve aracın Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti.

ADAMLARINDAN FARKSIZ

Uşak’ta patlak veren VIP döşeme skandalı, pembe çizgili gebelik testi satarak ticaret hayatına atılan ve CHP Genel Başkanı koltuğuna kurulur kurulmaz büyük bir servetin üstüne oturan Özel’in baş aktörü olduğu rüşvet rezaletleri tekrar akıllara geldi. Özel, 2021’de Beşiktaş’ta yolsuzluktan tutuklu Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yardımıyla bir daireye çökmüştü. İddiaya göre apar topar hakkında yıkım kararı çıkan daire, 800 bin lira gibi cüzi bir rakama Özel’e satılmıştı. Tapu devrinin hemen ardından karar iptal edilmiş ve taşınmazın bedeli 13 milyon liraya yükselmişti. 2024 yerel seçimleri öncesinde Muhittin Böcek, tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için Özel’le Manisa’da akaryakıt istasyonunda buluşmuş, ikna için her yöntemi denemişti. En nihayetinde 20 milyon dolar rüşvet vererek aday olmayı başarmıştı. Kurultay davasında ‘tanık’ olarak ifade veren eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık ise İmamoğlu’nun Özel’e New York Manhattan’ta 3 milyon dolarlık ev aldığını öne sürdü.

BUNLAR DEVEDE KULAK

Skandallarla ilgili gazetemize konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları söyledi: “Özgür Özel’in rüşvet skandallarıyla anılması tuhaf değil. ‘Balık baştan kokarmış’ cümlesi çok haklıymış. Öyle görünüyor ki Özel de İmamoğlu dahil rüşvet alan belediye başkanlarından aşağı kalmıyor. İmamoğlu ve Yalım’ı boşuna müdafaa etmiyor. Belli ki onlardan menfaat temin ediyor. Özel’in Bozbey ve Tunju’yu da savunma nedenini de merak etmemek elde değil. Özel’i de Yalım’ı da parlamentodan tanıyorum. ‘Al birini, vur ötekine’. Bunlarda meyhaneci dili var. 7.7 milyon liraya bir ev, iki araba alınır. Yani bu Mercedes altınla mı donatıldı? Yürüyen meyhane, umumhane, kumarhane mi yapıldı? Bir de utanmadan fakir fukara edebiyatı yapıyor. Ülkeyi yönetmeye talip CHP’nin başında bulunuyor. Ülke olarak ‘Üçüncü Cihan Harbi’ ya da ‘Armagedon’ denen büyük bir yangının ortasındayız. Esasında bu dönemde Cumhurbaşkanı’mızın ardında olmaları demesi gerek. Ancak böyle tavır takınmaz. Milletin kuvve-i maneviyesini bozmaya çalışır. Özkan Yalım’ın görüntüleri hatırımızda, kapıya havluyla çıkıyor, o kadar pişkin biri. Uşak halkının emlak vergilerini 21’lik sevgilisiyle yiyor. Hâsılı VIP araç kıyağı başlangıçtır. Daha çok şey duyulacaktır. Rüşvette İmamoğlu’yla rekabet eden Özel’le ilgili daha çok şey ortaya dökülecektir. Bunlar, devede kulaktı.

KÜP İÇİNDE NE VARSA ONU SIZDIRIR

Avukat Hasan İlter de şunları dile getirdi: “Özel’in adı şaibelerle yâd ediliyor. Özel’in Böcek’ten, İmamoğlu’ndan, Yalım’dan menfaat elde ettiği ya da rüşvet aldığına işaret ediliyor. Böyle birinin hukuken sorgulanması gerek. Böyle birinin dokunulmazlığının kaldırılması, yargılanması şart. Ki en çok dokunulmazlık dosyası olan siyasilerden biri Özgür Özel. Özel de CHP’de el âleme rezil oldu. Şu anda Böcek’in, İmamoğlu’nun, Yalım’ın usulsüzlüklerini bilmeyen kalmadı. Özel de bu üçüyle yarışa koyuldu. Böcek’in rüşvet verdiği, İmamoğlu’nun Manhattan’dan daire hediye ettiği, Yalım’ın VIP iyiliği yaptığı Özel’in de yolsuzluk ağında olduğu katileşti. Ayrıca Özel’in skandallarını garipsememek gerek. CHP, hırsızlığıyla meşhur bir yapılanma. Böyle bir yapılanmanın başında Özel’in olması çok tabii. Küp içinde ne varsa onu sızdırır. O nedenle ‘Böyle CHP’ye böyle Genel Başkan’ diyoruz. Yolsuzluğa gömülmüş olan CHP’nin Genel Başkanı’nın alnı ak olacak değil ya. En nihayetinde CHP’de ‘Biz çalıp çırparız ama dokunulmazız, yargılanmayız’ mantalitesi hakim. Ancak fiiliyatta böyle bir durum yok. Hırsızlık, ahlâklıksızlık, soygunculuk yapan öyle ya da böyle yargılanır. Özel de yargılanmaktan kaçamaz.”