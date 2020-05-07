Gökçek CHP'nin iki yüzlü tavrını ortaya koydu
İdam edilen Deniz Geçmiş'le ilgili olarak CHP'nin iki yüzlü tavrını ortaya koyan Melih Gökçek, resmi belgeleri paylaşarak gerçekleri açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin Deniz Gezmiş konusunda takındığı iki yüzlü tavrı Melih Gökçek ortaya çıkardı.
Melih Gökçek, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak bugün Deniz Gezmiş’in anma törenine katılmadı, mesaj yayınlayamadı. Niye mi? Çünkü Faik Öztrak‘ın babası Orhan Öztrak deniz gezmiş’in idamı için oy veren CHP’li, İdam edenler CHP’li, ananlar CHP’li. Hani mafya önce öldürür sonra cenazesine gelirmiş." dedi.