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Gündem

Gökçek CHP'nin iki yüzlü tavrını ortaya koydu

İdam edilen Deniz Geçmiş'le ilgili olarak CHP'nin iki yüzlü tavrını ortaya koyan Melih Gökçek, resmi belgeleri paylaşarak gerçekleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 03:33:00 - 2020-05-07 03:34:47
Gökçek CHP'nin iki yüzlü tavrını ortaya koydu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin Deniz Gezmiş konusunda takındığı iki yüzlü tavrı Melih Gökçek ortaya çıkardı.

Melih Gökçek, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak bugün Deniz Gezmiş’in anma törenine katılmadı, mesaj yayınlayamadı. Niye mi? Çünkü Faik Öztrak‘ın babası Orhan Öztrak deniz gezmiş’in idamı için oy veren CHP’li, İdam edenler CHP’li, ananlar CHP’li. Hani mafya önce öldürür sonra cenazesine gelirmiş." dedi.

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Yorumlar

Gerçek

Bunların hepsi mankurt. En son bunlar kaldı. Ondan sonra ver elini İslâm şeriatı. Allah ım hamdolsun.
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ali

kuresel baronlarin turkiyeyi kontrol memuru has adami kemal dervisin ciragi tesadufen secilmez zaten! guvenilir olmali!
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