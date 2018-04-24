Gökçek CHP'nin adayını açıkladı
Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Abdüllatif Şener olduğunu ancak daha sonra Muharrem İnce'de karar kılındığını iddia etti.24 Nisan 2018 Salı 08:06
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti.
Gökçek yaptığı paylaşımda "Bir saat önceye kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener idi. Ancak büyük kavga oldu ve karar değişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" dedi.
İşte Gökçek'in o paylaşımları;
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