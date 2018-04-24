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Gökçek CHP'nin adayını açıkladı

Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Abdüllatif Şener olduğunu ancak daha sonra Muharrem İnce'de karar kılındığını iddia etti.

24 Nisan 2018 Salı 08:06
Gökçek CHP'nin adayını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu iddia etti.

Gökçek yaptığı paylaşımda "Bir saat önceye kadar CHP'nin adayı Abdüllatif Şener idi. Ancak büyük kavga oldu ve karar değişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce" dedi.

İşte Gökçek'in o paylaşımları;

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:06
  1. Ankara
  2. Melih Gökçek
  3. Melih Gökçek Ses Kayıtları
  4. Cumhurbaşkanı Adayı
  5. muharrem ince

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