Yerel
Yerel

Gökçeada’da huzur hakim! Suç oranlarına ağır darbe: Kararlı mücadele meyvelerini verdi!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gökçeada’da huzur hakim! Suç oranlarına ağır darbe: Kararlı mücadele meyvelerini verdi!

Çanakkale’nin incisi Gökçeada’da düzenlenen İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı’ndan bölge halkını sevindiren müjdeli rakamlar geldi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar’ın başkanlığında İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçenin mevcut güvenlik durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Osman Acar, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen kararlı ve koordineli çalışmalar sayesinde Gökçeada’da suç oranlarında yaklaşık yüzde 35-40’ın üzerinde bir düşüş sağlandığını ifade etti. Bu başarının, başta emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri olmak üzere tüm kurumların uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

 

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını vurgulayarak "Tedbirlerimizi daha da sıkılaştırarak Gökçeadamızı Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli ilçelerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız, eksiksiz bir koordinasyon ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle adamızın huzur ve güvenliğini temin etmeye devam edecektir" dedi.

 

Toplantının sonunda Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçe kaymakamlığı olarak tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, Gökçeada’nın daha müreffeh, daha yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir ilçe haline dönüşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

