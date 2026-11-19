Gökçeada seferlerine fırtına engeli!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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GESTAŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan iki seferin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00'te, Gökçeada'dan saat 11.00'de yapılacak seferlerin, olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.