Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak
Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.
Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yeniden her gün yapılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “29.05.2020 Cuma günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferlerimiz, haftanın her günü gerçekleştirilecektir. Gökçeada’dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe’den 10.00 ve 20.00 seferleri, haftanın 7 günü uygulanacaktır. Gökçeada-Kabatepe seferlerine bağlı olarak gerçekleşen Eceabat’tan 09.00 ve 19.00, Çanakkale’den 18.00 ve 20.00 seferleri de haftanın her günü yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.