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Aktüel

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:15:27 -
Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yeniden her gün yapılacağı bildirildi.


Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “29.05.2020 Cuma günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferlerimiz, haftanın her günü gerçekleştirilecektir. Gökçeada’dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe’den 10.00 ve 20.00 seferleri, haftanın 7 günü uygulanacaktır. Gökçeada-Kabatepe seferlerine bağlı olarak gerçekleşen Eceabat’tan 09.00 ve 19.00, Çanakkale’den 18.00 ve 20.00 seferleri de haftanın her günü yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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