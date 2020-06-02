Gökçeada feribot seferleri 7 güne çıkıyor
Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.
Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yarın itibariyle 7 güne çıkarılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “ 03.06.2020 Çarşamba günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada’dan saat 07:00, 13:00 ve 18:00, Kabatepe’den saat 09:00,15:00 ve 20:00 olarak haftanın 7 günü sefer yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.