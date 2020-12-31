  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Gökçe, Mersin'de CHP'nin şarap skandalını AK Parti'ye bağladı
Siyaset

Gökçe, Mersin'de CHP'nin şarap skandalını AK Parti'ye bağladı

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, CHP'li Mersin Belediyesi'nin vatandaşlara yılbaşı nedeniyle şarap yollamasını, AK Parti'nin tarım politikalarına bağlayarak beyin yakan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:57:00 - 2020-12-31 13:00:11
Gökçe, Mersin'de CHP'nin şarap skandalını AK Parti'ye bağladı

CHP'li Başkan Vahap Seçer'in belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderilmişti. İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu paket sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şaraplı yeni yıl paketine destek çıktı.

Şarapların Silifke ilçesinde yetiştirilen Patkara üzümlerinden olduğunu ve kadın kooperatifleri tarafından imal edildiğini ifade eden Gökçel, “Belediyemize ve Vahap Seçer'e topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz” dedi.

Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 250 milyon TL'lik borçlanma talep etmişti. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 'hayır' oylarıyla borçlanma talebi reddedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

reinhard ellereit

BUNLAR AYIKKEN NE FAYDA GORDUKKI ayyasken gorecegiz................chp
  • Yanıtla
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Belediye binasına giremeyince soyundu
Gündem

Belediye binasına giremeyince soyundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi..
Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!
Ekonomi

Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!

Katar Varlık Fonu, enerji depolama ve batarya şirketi Fluence ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay